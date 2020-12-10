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الإسكندرية- محمد البدري:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القيادة السياسية مهتمة بوجود خط استراتيجي من السلع الغذائية في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها، اليوم الخميس، لمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بالإسكندرية، ضمن جولة لتفقد سير العمل والأنشطة التموينية بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووكيل وزارة التموين محمد سعد الله وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.

وأضاف وزير التموين، أن الزيارة تجري لتفقد أحد المخازن الاستراتيجية التي جرى تطويرها، ويقدم خدماته لنحو 70 فرعًا بمشروع جمعيتي والتي يبلغ عدد فروعها 6 آلاف فرع على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين، عددًا من مراكز الخدمات التموينية والمطاحن والمخابر، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وأن الهدف من الزيارات بالمحافظات هو توفير السلع بجودة عالية للمواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي.