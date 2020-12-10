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إزالة 5 حالات تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية بالمنوفية

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إزالة 5 حالات تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية بالمنوفية إزالة 5 حالات تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية بالمنوفية

مصراوي Masrawy

12:13 م الخميس 10 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

أكدت محافظة المنوفية، اليوم الخميس، شن الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة، حملة لإزالة التعديات المخالفة فى المهد بنطاق المحافظة، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بمركز الشهداء على مساحة 300 متر، وكذا تنفيذ إزالة فورية لمساحة 40 مترًا بقرية الخور في مركز أشمون فضلًا عن إزالة 96 مترًا بقرية المصيلحة في شبين الكوم.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، إزالة فورية لحالتي بناء بدون ترخيص على مساحة 200 متر بكفر داوود، وأشارت المحافظة إلى مواصلة الوحدات المحلية المتابعة الدورية لرصد أي حالات تعدي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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