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زوجته ماتت من 20 يومًا.. تفاصيل انتحار سائق شنقًا في حلوان

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زوجته ماتت من 20 يومًا.. تفاصيل انتحار سائق شنقًا في حلوان زوجته ماتت من 20 يومًا.. تفاصيل انتحار سائق شنقًا في حلوان

مصراوي Masrawy

12:36 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:
صرحت نيابة حلوان، بتشريح جثة سائق انتحر شنقًا داخل شقته بحلوان، وتسليمه لذويه لدفنه.

وكشف "س. ا" شاهد عيان من الجيران، أن المتوفى "م. ح" في العقد الثاني من العمر، وعانى من أزمة نفسية حادة بعد مرض زوجته ووفاتها من قرابة 20 يومًا.

وعن يوم الواقعة، قال الشاهد إن في سمع في الحادية عشر مساء أمس الأربعاء، صرخات بعض الجيران حول شنق أحد الأشخاص لنفسه داخل شقته، وتبين أنه جاره، فتم إبلاغ قسم شرطة حلوان.

وأضاف أن المتوفى بالإضافة لمعاناته من وفاة زوجته، عانى من أزمة مالية حادة، إذ كان يعمل سائق ميكروباص، ثم سحب المالك السيارة منه.

وكشفت المعاينة عدم وجود تحطم لأي من النوافذ أو باب شقة المتوفى بكفر العلو في حلوان، أو آثار عنف على جسد المتوفى.

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