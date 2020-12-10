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بلاغ سرقة يقود المباحث إلى لص المساكن في الدقي والعجوزة

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بلاغ سرقة يقود المباحث إلى لص المساكن في الدقي والعجوزة بلاغ سرقة يقود المباحث إلى لص المساكن في الدقي والعجوزة

مصراوي Masrawy

12:26 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عنصر إجرامي تخصص في سرقة المساكن.

تبلغ لقسم شرطة العجوزة من شخص مقيم بالشيخ زايد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات ثمينة من داخل شقة والديه بعقار في منطقة المهندسين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عمرو طلعت ومشاركة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط، توصلت جهوده إلى أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 13 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسمي شرطة العجوزة والدقي وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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