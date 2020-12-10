مطاردة بمركز المراغة.. ضبط تجار مخدرات وأسلحة آلية في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية الأخيضر التابعة لمركز شرطة المراغة .

و أسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (24) قطعة سلاح ناري عبارة عن (20 بندقية آلية - بندقية خرطوش – مسدس – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )بحوزة (23) متهم من بينهم ( 14 متهم لهم معلومات جنائية )، و (11) قضية مخدرات ضبط خلالها ( 11 متهم - من بينهم 8 متهمين لهم معلومات جنائية ) بحوزتهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة) وتنفيذ ( 1202 ) حكم قضائي وضبط ( 16 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.