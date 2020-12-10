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تجديد حبس متهم بقتل شقيقه.. واستمرار عرضه على الطبيب النفسي

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تجديد حبس متهم بقتل شقيقه.. واستمرار عرضه على الطبيب النفسي تجديد حبس متهم بقتل شقيقه.. واستمرار عرضه على الطبيب النفسي

مصراوي Masrawy

12:22 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شاب 15 يومًا بتهمة قتل شقيقه إثر مشاجرة بينهما.

كما أمر قاضي المعارضات باستمرار عرضه على مصلحة الطب النفسي لتقييم حالته النفسية والعصبية، لبيان مدى وعيه وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بوفاة شخص على يد شقيقه بمنطقة منشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "ش. ا"، مصاب بطعنة سكين في منطقة الفخذ.

وكشفت التحريات أن المتهم قتل شقيقه وكانوا يترددون على مستشفى العباسية لعمل جلسات ومتابعة لمرضهما النفسي، وعقب عودتهما لمنزلهما من المستشفى نشبت بينهما مشاجرة انتهت بطعنة نافذة سددها المريض لشقيقه باستخدام سكين أنهت حياته في الحال.

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