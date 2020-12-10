"الفلوس عليها حبر".. ضبط أجنبي أوهم مواطنين باستثمار 8 ملايين دولار للنصب عليهم بالبساتين

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أجنبي لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم تحويل 8 ملايين دولار لاستثمار بمنطقة البساتين .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية) زعم له ملكيته لمبلغ مالي قدره ( 8 ملايين دولار أمريكي مغطاة بمادة سوداء) أحضرها للبلاد لاستثمارها في بعض المشاريع التجارية، وطلب منه مبلغ مالي لشراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة ومشاركته له في استثمارها بالبلاد .

بإجراءا التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص ( يحمل جنسية أجنبية) حيث يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم أن لديه ملايين الدولارات الأمريكية وقد أحضرها للبلاد بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها، ويرغب في استثمارها بالبلاد بعد إزالة المادة السوداء والتي تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية باهظة الثمن وإمعاناً في الاحتيال علية قام بإجراء عملية تجريبية احتيالية أمامه بتحويل إحدى الأوراق السوداء إلى ورقة صحيحة من فئة (المائة دولار الأمريكي) لإيهامه بأنه يحتفظ بكميات كبيرة من تلك الأوراق السوداء التي يمكن تحويلها إلى دولارات أمريكية صحيحة وشرع في الاستيلاء منه على مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك حال تقابله مع المبلغ وعــثر بــحوزته عــلى ( 3 ) لفافات من الورق الأسود المقصوص في حجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكي وكل لفافة مثبت عليها شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية وصورة ورقة فئة المائة دولار الأمريكي ،رخصة قيادة أجنبية تحمل اسم وصورة المتهم ، ( 3 ) هواتف محمولة يحتوى على محادثات نصية على بعض التطبيقات تُفيد نشاطه الإجرامي.

بمواجهه المتهم أقر بنشاطه الأجرام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .