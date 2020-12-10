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رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:59 مساءً
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:59 مساءً
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:59 مساءً
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:59 مساءً
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:59 مساءً
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:59 مساءً
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:59 مساءً
كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:59 مساءً
وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:59 مساءً
المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بقتل عامل لحام وسرقة متعلقاته في قليوب
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
ملخص زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا العلاقات المصرية الفرنسية فى عهد الرئيس السيسي
مصر
Al Nahar TV
الخميس 10 ديسمبر 2020 12:41 مساءً
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