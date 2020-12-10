أخبار عاجلة

رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة -
وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة -
المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بقتل عامل لحام وسرقة متعلقاته في قليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

طالبوا بقتله وإعدامه... لماذا؟

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
سابقة في لبنان: الإدعاء على رئيس مجلس الوزراء في قضية تفجير المرفأ

سابقة في لبنان: الإدعاء على رئيس مجلس الوزراء في قضية تفجير المرفأ

بلا قيود مع رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

بلا قيود مع رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

جورج كلوني يقترح حلا للعنصرية بعد دمار كوكب الارض في فيلمه الاخير

جورج كلوني يقترح حلا للعنصرية بعد دمار كوكب الارض في فيلمه الاخير

أنا الشاهد: مقهى في أبوظبي يتناول زواره مشروباتهم بصحبة طيور البوم

أنا الشاهد: مقهى في أبوظبي يتناول زواره مشروباتهم بصحبة طيور البوم

شبكة عيون الإخبارية