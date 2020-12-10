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أمير المدينة يسلّم وثائق المِلكِيَّة المحدثة لعدد من المواطنين

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أمير المدينة يسلّم وثائق المِلكِيَّة المحدثة لعدد من المواطنين أمير المدينة يسلّم وثائق المِلكِيَّة المحدثة لعدد من المواطنين
عقب انتهاء الهيئة العامة لعقارات الدولة من تنظيمها

أمير المدينة يسلّم وثائق المِلكِيَّة المحدثة لعدد من المواطنين

سلّم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم، وثائق المِلكِيَّة المحدّثة للمواطنين الذين يملكون أراضي بمخطط جنوب مطار المدينة، عقب انتهاء الهيئة العامة لعقارات الدولة من تنظيمها وتطويرها.

وثمّن، لدى لقائه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في حماية عقارات الدولة والنهوض بكفاءتها الإنتاجية في مختلف مناطق المملكة.

كما استمع لشرح من محافظ الهيئة، عن الخطط المستقبلية في المنطقة نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، وتطبيق مفهوم كفاءة الإنفاق وفق استراتيجية الهيئة المعتمدة، ورؤية المملكة 2030.

من جانبه، نوه محافظ هيئة عقارات الدولة، بالدعم الكبير لأعمال ومهام الهيئة من قِبل ولاة الأمر، مُثمناً دعم ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة لأعمال هيئة عقارات الدولة في المنطقة، الذي كان له الأثر الكبير في تنظيم أرض جنوب المطار تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، وإنجازاً للجهود المشتركة نحو إكمال إجراءات التنظيم بتسليم المواطنين الصكوك المحدّثة الخاصة بهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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