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تبرعوا بالدم 10 مرات.. منح ميدالية الاستحقاق لـ14 مقيمًا

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تبرعوا بالدم 10 مرات.. منح ميدالية الاستحقاق لـ14 مقيمًا تبرعوا بالدم 10 مرات.. منح ميدالية الاستحقاق لـ14 مقيمًا
من الدرجة الثالثة وعقب صدور الموافقة السامية على منحهم

تبرعوا بالدم 10 مرات.. منح ميدالية الاستحقاق لـ14 مقيمًا

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ14 مقيمًا، لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه "عشر مرات".

وفيما يلي أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية وهم: خالد مصطفى محمد سلطان، محمد سالي جاميري حسن، عاصم أحمد حجازي، محمد عبدالله عبدالكريم عيسى، جوي لاورينس رييس تولوسا، عصام أسعد عبدالملك، منصور عبدالرؤف منصور عرابي، سمير محمد خالد الشعار، معاذ محمد حشيشو، ديمة مهدي إبراهيم يانس، نبيه منصور أوغلوي، خضر أحمد عبدربه قصول، أوس رجب سعيد شهوان، موسى عفيف أحمد سعيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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