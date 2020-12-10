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بعد اغتصاب بالإمارات.. القبض على مرتكبي الجريمة

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بعد فيديو اغتصاب بالإمارات.. القبض على مرتكبي الجريمة بعد اغتصاب بالإمارات.. القبض على مرتكبي الجريمة
النائب العام: القصاص العاجل والعادل للمجني عليها

بعد فيديو اغتصاب بالإمارات.. القبض على مرتكبي الجريمة

عقّب النائب العام في الإمارات حمد الشامسي، على جريمة اغتصاب قام بها مجموعة من الشباب ضد فتاة، ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً القبض عليهم، وسيتم تنفيذ "القصاص العاجل والعادل للمجني عليها".

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، حيث أعلن "الشامسي" أنه "أمر على الفور، مساء الأربعاء، وبناءً على التقرير العاجل الذي عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي، الموثق بمقاطع والمتضمن قيام مجموعة من الشباب باغتصاب فتاة، ونشر جريمتهم على منصات التواصل الاجتماعي.. بإجراء التحريات العاجلة للوصول إلى حقيقة الواقعة، والأشخاص المتهمين الذين ارتكبوها وتوقيت ومكان ارتكابها".

وأضاف "الشامسي": "أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا بمنتهى السرعة إلى تحديد تلك العناصر، وتم إصدار الأمر بضبط المتهمين وإحضارهم، وتمكنت شرطة أبوظبى في ذات التاريخ من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم، وأنهم يخضعون حالياً لتحقيقات موسعة، تحت الإشراف المباشر للنائب العام الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولا بأول".

وتابع قائلاً: "الواقعة وإن كانت على درجة من الجسامة لا يقبلها مجتمع دولة الإمارات، فإنه على الجميع أن يطمئن إلى أن النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ساهرة بسيف القانون وميزان العدالة؛ للوقوف بحسم ضد من ينتهك الآداب والقيم الاجتماعية المتجذرة في نفوس أبناء الشعب الإماراتي ويكدر الأمن العام"، مطمئنا "المواطنين والمقيمين بأن هذه الحادثة تعد شذوذاً نادراً في سلوكيات بعض الشباب، ولا تمثل ظاهرة يخشى منها، وأن سلطات الدولة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة لا تتهاون مع مثل هذه الحوادث التي تؤذى المجتمع، وستظل الدولة مكاناً آمناً ينعم فيه الناس بالطمأنينة والسلام".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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