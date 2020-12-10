كيف استقبل أهالي دائرة أحمد طنطاوي نبأ خسارته؟

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أبدى عدد من أهالي كفر الشيح حزنهم لخسارة أحمد طنطاوي، المرشح المستقل عن دائرة كفر الشيخ، بينما رأى آخرون أن هذه النتيجة كانت بسبب تحالف لمرشحين آخرين ضده.

وعلى جانب آخر عبر بعض المناصرين للمرشحين المتنافسين مع أحمد طنطاوي عن فرحتهم بخسارة طنطاوي فقال أحدهم:"فرحنا بنتيجة الفرز لأن طنطاوي فعلا كان منافس قوي لكن الحمد لله تفوقنا عليه وده اللي ظهر في النهاية".

وأشار بعض الأهالي في مركزي كفر الشيخ وقلين إلى أن طنطاوي "النائب عن الدورة المنقضية" استطاع تقديم بعض الخدمات للمواطنين، في حين ذكر آخرون أن خدماته كانت محدودة وعادية.

كانت تحولت خسارة الصحفي أحمد طنطاوي، في انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب 2020 في الدائرة الاولى كفر الشيخ وقلين، إلى خبر تصدر البحث على محرك البحث "جوجل"، عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات في جميع دوائر المحافظة، وفق الحصر العددي، وأسباب خسارته، خاصة بعد تفوقه في الجولة الأولى.

وكان "طنطاوي"، حصد في الجولة الأولى، وفق العدد الحصري في انتخابات مجلس النواب، بالدائرة الأولى "كفر الشيخ وقلين"، 44 ألفًا، و402 صوت، ويليه حصد مرشح حزب الوفد باسم عبدالمحسن حامد حجازي، 34 ألفًا، و47 صوتًا، والمرشح السيد أبواليزيد سيد أحمد شمس الدين ، 30 ألفًا، و877 صوتًا، أي بفارق أكثر من 10 آلاف صوت عن الثاني، وعن الثالث بنحو 14 ألف صوت.

وفي جولة الإعادة ووفق الحصر العددي تراجع طنطاوي في المنافسة وحصد 53 ألفًا، و529 صوتًا، بينما حصد منافسوه السيد أبواليزيد سيد أحمد شمس الدين، 73 ألفًا، و795 صوتًا، أي بفارق أكثر من 20 ألف صوت عن "طنطاوي"، وباسم عبدالمحسن حامد حجازي، 63 ألفًا، و103 أصوات، بفارق حوالي 10 آلاف صوتٍ، وياسر منير عبدالجواد، 62 ألفًا، و855 صوتًا، بفارق أكثر من 5 آلاف عن طنطاوي.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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