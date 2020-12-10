محافظ القليوبية يشهد إزالة عدد من مخالفات البناء في شبرا الخيمة

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة مخالفات البناء التي جرى رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

وشهد الهجان إزالة جمالون حديد على مساحة 1100 متر بشارع المعهد الديني بمسطرد، بحي شرق شبرا الخيمة، وجرى عمل محضر برقم 884.

كما تابع إزالة الدور الثاني عشر، مبني بدون ترخيص بشارع عارف السروجي بترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له وتحويله إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن تتهاون مطلقا مع أي مخالف.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليًا توفر صورًا فضائية بدقة عالية، وتستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة.

شارك في الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.