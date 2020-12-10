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وكيل صحة المنوفية: الرعاية المتوسطة متوفرة بالمستشفيات واستعدينا لكورونا

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وكيل صحة المنوفية: الرعاية المتوسطة متوفرة بالمستشفيات واستعدينا لكورونا وكيل صحة المنوفية: الرعاية المتوسطة متوفرة بالمستشفيات واستعدينا لكورونا

مصراوي Masrawy

11:58 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

قال الدكتورة فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن المديرية وفرت رعاية متوسطة بالمستشفيات تشمل أِسرة بها أجهزة "مونيتور" وأجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم.

وأضاف "جودة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الفارق بين الرعاية المتوسطة والمركزة، هو فقط تواجد جهاز التنفس الصناعي، إذ أن الرعاية المتوسطة هي محاولة سريعة لإنقاذ المريض من الوصول إلى الحالة الحرجة ودخوله العناية المركزة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية استعدت جيدًا للموجة الثانية من المستجد، بتوفير بروتوكولات العلاج المناسبة، وخبرة التشخيص والتعرف على الحالات المصابة، وعمل نظام لمراقبة مخزون الأكسجين بالمستشفيات أولا بأول.

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