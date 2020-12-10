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تحرير 400 محضر تمويني خلال حملة مكبرة على الأسواق بالمنوفية

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تحرير 400 محضر تمويني خلال حملة مكبرة على الأسواق بالمنوفية تحرير 400 محضر تمويني خلال حملة مكبرة على الأسواق بالمنوفية

مصراوي Masrawy

11:58 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الخميس، أنها شنت حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 403 محاضر تموينية تنوعت ما بين 178 محضر مخالفات مخابز، و225 محضر أسواق.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، شدد على استمرار تكثيف الحملات التموينية المكبرة، والرقابة على الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين من التلاعب.

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