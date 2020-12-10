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محافظ القليوبية يتفقد محور شركات البترول وشوارع عزبة افندينا

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محافظ القليوبية يتفقد محور شركات البترول وشوارع عزبة افندينا محافظ القليوبية يتفقد محور شركات البترول وشوارع عزبة افندينا

مصراوي Masrawy

11:58 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مستجدات الأعمال لتطوير محور شركات البترول، بدءُا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة.

بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 100 مليون جنيه.

رافق المحافظ سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ، أعمال وضع طبقة الأساس بالقطاع 2، والذي يبدأ من الجمعية الشرعية حتى كوبري الشركات بطول 2 كيلو، تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم المشروع في الموعد المحدد.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف طريق نوى (قليوب- شبين القناطر)، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتى مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو متر.

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