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محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين وتطهير ترع أبوتيج

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محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين وتطهير ترع أبوتيج محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين وتطهير ترع أبوتيج

مصراوي Masrawy

11:58 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، أعمال تطهير وتبطين بعض الترع بقرى مركز أبوتيج.

يأتي ذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع، والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى حوالي 23 ترعة على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة بني سميع بقرية البلايزة، وتابع أعمال رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بمنطقة كوبري نجع حمادي، ومنطقة ترعة الجرجاوية بمنطقة "حجز الأقادمة" وتابع أعمال تطهير الترعة بواسطة معدات مديرية الري؛ مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الري.

كما استمع المحافظ إلى شرح للأعمال التي تنفذها وزارة الري وخاصة أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقي للري بأسيوط بنطاق المحافظة، والتي تجاوز تكلفتها الاستثمارية حوالي 200 مليون جنيه حتى الآن، بأطوال تصل إلى 65 كيلو متر، وتشمل ترع (بني غالب، باقور، منفلوط، البسيوني، أبنوب، شقلقيل، بني سميع).

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