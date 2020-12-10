النيابة تأمر بإيداع رضيعة عُثر عليها في الشارع إحدى دور الرعاية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة حدائق القبة بإيداع طفلة حديثة الولادة عثر عليها ملقاة داخل كيس بلاستيك بمدخل عقار، بإحدى دور الرعاية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان هوية الطفلة، وتفريغ الكاميرات لبيان المتهم بإلقائها في الشارع.

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من سكان أحد العقارات بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك أسود اللون، وبالانتقال عثر عليها ملفوفة داخل وشاح أسود، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.