أخبار عاجلة

رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئیس الوزراء العراقي -
المانيا: كل أسبوع من الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي الإجمالي -
مقتل 10 من أفراد قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان -
كورونا في اليونان: إلزام القادمين بالخضوع للفحص والحجر الصحي لحين صدور النتيجة -
وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة -
المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بقتل عامل لحام وسرقة متعلقاته في قليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النواب الأمريكي يمدد العمل بالموازنة الحالية تجنبا لحصول "اغلاق"

Print
النواب الأمريكي يمدد العمل بالموازنة الحالية تجنبا لحصول "اغلاق" النواب الأمريكي يمدد العمل بالموازنة الحالية تجنبا لحصول "اغلاق"

مصراوي Masrawy

11:48 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

واشنطن- (أ ف ب):

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء، بغالبية ساحقة، على تمديد العمل بالموازنة الحالية لمدة أسبوع واحد، تجنبا لشلل الإدارة الفيدرالية أو "الإغلاق" ولتوفير مزيد من الوقت للتفاوض بشأن موازنة 2021.

ففي 11 ديسمبر الحالي، انتهى العمل بقانون الموازنة الحاليّة، لذا كان ضروريا أن يتحرك البرلمانيون لمنع جفاف موارد الماليّة العامّة الأمريكية.

ووافق مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية بغالبية 343 صوتا مقابل 67، على قانون يسمح بإرجاء الموعد النهائي إلى منتصف ليل 18 ديسمبر.

وعلى الرغم من الأغلبية الساحقة التي صوتت لمصلحة النص في مجلس النواب، رأى زعيم الأغلبية الديموقراطية ستيني هوير أن تبنيه يشكل "اعترافا بالفشل".

وقال "هذا أمر يتعين علينا القيام به حتى تتمكن من الاستمرار في العمل ولكن (...) إنه مماطلة ، إشارة إلى الفشل في الاتفاق وتقديم تنازلات". وأضاف "علينا أن نتوصل إلى اتفاق حول الميزانية".

في الوقت نفسه لم تؤد المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن خطة مساعدات ضخمة لمكافحة الوباء إلى اتفاق الأربعاء. وقد أدى وجود ثلاثة نصوص مطروحة على الطاولة إلى ارتباك. وبات في صلب المناقشات الآن قيمة الشيكات المباشرة التي سيتم إرسالها إلى الأسر ذات الدخل المنخفض.

وهنا أيضا يضيق الوقت. فالمساعدات المقدمة للعاطلين عن العمل كجزء من حزمة التحفيز الضخمة البالغة 2,2 تريليون دولار والتي تم تبنيها في الربيع تنتهي في اليوم التالي لعيد الميلاد وسيتم السماح مجددا بطرد المستأجرين إذ أصبح ملايين الأمريكيين غير قادرين الآن على دفع إيجارهم لعدم توفر دخل كاف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الحكومة تكشف حقيقة إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

الحكومة تكشف حقيقة إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

شبكة عيون الإخبارية