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"هدية الشتاء" ومحتواها.. 53 ألف كسوة لطلاب المملكة و10 آلاف بتبوك

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برنامج تكافلي بدأ منذ 6 سنوات يشمل مشاريع ودعمًا ماليًّا وعينيًّا وتعليميًّا

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أن تدشين وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمقر الوزارة، مبادرة "هدية الشتاء" في دورتها السابعة التي تستهدف طلاب وطالبات "تكافل" في عدد من مناطق المملكة بأكثر من 53 ألف كسوة؛ يأتي امتدادًا لرعاية ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير كسوة شتوية متكاملة لمساعدة الطلاب والطالبات، وتلبية احتياجهم من الملابس في موسم الشتاء؛ مثمنًا عناية وتوجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالحرص على أبنائه الطلاب والطالبات في المنطقة وما توليه وزارة التعليم من متابعة واهتمام في هذا الصدد.

وبيّن أن عدد الطلاب والطالبات في المنطقة المستفيدين والمستفيدات من هذه المبادرة؛ بلغ 9838 طالبًا وطالبة في مدارس القرى بتعليم منطقة تبوك.

فيما أوضح مشرف البرنامج سالم الزهراني، أن الكسوة المقدمة من مؤسسة "تكافل" للطلاب، تشتمل على الزي المدرسي الشتوي الكامل، إضافة إلى حقيبة وحذاء رياضي، كما تشمل كسوة الطالبات الملابس المدرسية الشتوية إضافة إلى حقيبة.

يُذكر أن برنامج "هدية الشتاء" هو أحد برامج "تكافل"، وقد بدأ منذ ست سنوات، وتم خلالها توزيع أكثر من 135 ألف كسوة، ولديها مشاريع أخرى تخدم مسيرة نجاح الطلاب، كما تقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة؛ حيث يستفيدون من برامجها ومشاريعها المتنوعة في مجالات الدعم المادي والعيني والتعليمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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