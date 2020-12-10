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"ماسك" يكشف مشكلة خزان الوقود

انفجر النموذج الأولى لصاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس"، خلال محاولة عودة للهبوط يوم الأربعاء، بعد دقائق من إطلاق اختباري بمنشأة الشركة بولاية تكساس الأمريكية.

وبحسب ما أظهره مقطع فيديو مباشر للرحلة؛ كان الصاروخ نموذجا أوليًّا بطول 16 طابقًا لمركبة إطلاق ثقيلة تم تطويرها بواسطة شركة الفضاء الخاصة التابعة للأمريكي إيلون ماسك لنقل البشر و100 طن من البضائع في مهام مستقبلية إلى القمر والمريخ.

وحسب وكالة "سبوتنك"، قال ماسك في تغريدة على تويتر فور وقوع الحادث: إن "ضغط خزان رأس الوقود للصاروخ كان منخفضًا" أثناء الهبوط؛ "مما تسبب في ارتفاع سرعة الهبوط".

وأضاف أن "سبيس إكس" حصلت على "جميع البيانات التي نحتاجها" من الاختبار.

وانفجر الصاروخ ذاتي التوجيه عند هبوطه على منصة الهبوط، وكان الهدف من الرحلة التجريبية، الوصول إلى ارتفاع 41 ألف قدم، مدفوعًا بثلاثة محركات من طراز "رابتور" التي طوّرتها "سبيس إكس" لأول مرة.