"فيفا" يعلن تصنيف منتخبات العام 2020.. بلجيكا تتصدر وهنا ترتيب "الأخضر"

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352 مباراة دولية فقط أقيمت خلال العام وهو ثاني أقل رقم في عام واحد منذ 1987

أنهى منتخب بلجيكا لكرة القدم العام 2020 في صدارة التصنيف العالمي للمرة الثالثة على التوالي وجاءت السعودية في المركز الـ67 بـ 1353 نقطة فيما كانت المجر "الأفضل تقدماً" مع الحصول على 44 نقطة.

وتفصيلاً، شهد عام 2019 خوض 1082 مباراة دولية وهو الرقم الأكبر منذ إنشاء التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola في 1993، وأُقيمت 352 مباراة دولية فقط خلال عام 2020 وهو ثاني أقل رقم في عام واحد منذ 1987 (323 مباراة).

وبينما شهد عام 2020 بدون شك الكثير من الاضطرابات، حافظت بلجيكا على صدارتها في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola لتحصل بذلك على لقب أفضل فريق للعام الثالث على التوالي بعد فوز منتخب الشياطين الحمر في 6 مباريات من أصل 8 لعبها في 2020.

وحافظت كل من فرنسا (المركز الثاني) والبرازيل (المركز الثالث) وإنجلترا (المركز الرابع) على مراكزها في الترتيب بينما كان التغيير الوحيد في المراكز الخمسة الأولى مقارنة بعام 2019 هو ظهور البرتغال في المركز الخامس.

كما تقدّم كل من إسبانيا (المركز السادس) والأرجنتين (المركز السابع) مقارنةً بالعام الماضي فيما بقيت أوروجواي (المركز الثامن) ضمن المراكز العشر الأولى إلى جانب كل من المكسيك وإيطاليا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

في المقابل، كانت المجر (المركز 40) الأفضل تقدماً خلال عام 2020 مع حصولها على 44 نقطة لترتقي 12 مركزاً وتُنهي العام ضمن أفضل 50 مركزاً. فمن بين 8 مباريات لعبها منتخب المجر في 2020، خسر مباراة واحدة أمام روسيا وهي النتائج التي ضمن على إثرها المشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان من بين أبرز المتقدّمين في التصنيف كل من الإكوادور (المركز 56، +41 نقطة مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019) ومالطا (المركز 176، +32 نقطة) والبرازيل (المركز الثالث، +31 نقطة) بالإضافة إلى غينيا الاستوائية (المركز 134، +31 نقطة) بينما حصلت بوروندي على أكثر المراكز في التصنيف بارتقائها 13 مركزاً.

وكما كان الحال في 2020، شهد شهر ديسمبر عدداً قليلاً من المباريات وكان أبرز المستفيدين خلال هذا الشهر منتخب قطر الذي صعد إلى المركز 58 بعد فوزه على بنجلاديش ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 بينما ارتقى أيضاً كل من إثيوبيا (المركز 146) وجيبوتي (المركز 184) ودومينيكا (المركز 184) مركزاً واحد في التصنيف.

ووفق الفيفا سيتم نشر النسخة المُقبلة من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola في 18 فبراير 2021.