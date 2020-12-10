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البنك المركزي يصدر الصيغتين النموذجيتين لفتح حساب بنكي للأفراد والأشخاص الاعتباريين

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البنك المركزي يصدر الصيغتين النموذجيتين لفتح حساب بنكي للأفراد والأشخاص الاعتباريين البنك المركزي يصدر الصيغتين النموذجيتين لفتح حساب بنكي للأفراد والأشخاص الاعتباريين
"ساما": ضمن جهودنا لتيسير وتنظيم إجراءاته وضمان الحقوق ورفع مستوى جودة الاتفاقيات

البنك المركزي يصدر الصيغتين النموذجيتين لفتح حساب بنكي للأفراد والأشخاص الاعتباريين

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، الصيغتين النموذجيتين لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين.

وقال البنك اليوم: يأتي ذلك انطلاقًا من جهود "ساما" الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية، وضمان الحقوق ورفع مستوى جودة الاتفاقيات المبرمة مع العملاء؛ بهدف إيجاد أحكام وشروط واضحة تحقق عدالة التعاملات.

وأشار البنك المركزي إلى أن هاتين الصيغتين النموذجيتين لا تعفيان البنوك والمصارف من مسؤوليتها في اتخاذ أي تدابير معززة، وبذل العناية الواجبة وبخاصة في الحالات التي تزيد فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك للتعرف والتحقق من العميل أو المستفيد الحقيقي. كما أنه لا يجوز للبنوك والمصارف التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جار للأفراد، مع إمكانية التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جار للأشخاص الاعتباريين؛ متى يمنح التعديل حقوقًا ومزايا أكبر للعميل؛ شريطة الالتزام بالأحكام الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عنه.

وبيّن البنك المركزي السعودي أنه تم نشر الصيغتين المشار إليهما أعلاه في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم حيالهما -تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة- قبل اعتمادهما بصيغتيهما النهائيتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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