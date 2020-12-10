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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية

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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:53 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة، اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها أسفل الطريق الإقليمي بالقُرب من نزلة بلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي أسفل الطريق الإقليمي بالقُرب من نزلة بلبيس، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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