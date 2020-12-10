أخبار عاجلة

مطبخ هالة - الحلقة الكاملة بتاريخ 10 نوفمبر - طريقة عمل صينية الجلاش المورقة مع الشيف هالة فهمي -
سابقة في لبنان: الإدعاء على رئيس مجلس الوزراء في قضية تفجير المرفأ -
بلا قيود مع رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط -
سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل" -
"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محذرة من تخفيف الملابس.. الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ الأحد المقبل

Print
محذرة من تخفيف الملابس.. الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ الأحد المقبل محذرة من تخفيف الملابس.. الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

11:40 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية يستمر خلال الـ 48 ساعة المقبلة وحتى السبت المقبل، لكن متوقع بداية من يوم الأحد حدوث بعض التقلبات الجوية.

وأضاف الخبراء، أن حالة الطقس تميل للدفء خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، حيث تكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا التوقيت من العام، لكن خلال فترات الليل تتراجع الحرارة بشكل سريع ليكون الفارق بين الصغرى والكبرى حوالي 10 درجات، ويكون الطقس بارد على أغلب محافظات الجمهورية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25-13، السواحل الشمالية 23- 13، جنوب سيناء 26- 15، شمال الصعيد 27- 10، جنوب الصعيد 30- 11.

وأشار الخبراء إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الـ3 أيام المقبلة تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%، على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم والوجه الحري، بجانب وجود شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتابع الخبراء: تنشط يوم السبت المقبل رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (الإسكندرية مطروح السلوم وسيدي براني وسيوة).

وحذر خبراء الهيئة من تخفيف الملابس، أثناء شعورنا بالحرارة خلال ساعات النهار.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

شبكة عيون الإخبارية