محذرة من تخفيف الملابس.. الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ الأحد المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية يستمر خلال الـ 48 ساعة المقبلة وحتى السبت المقبل، لكن متوقع بداية من يوم الأحد حدوث بعض التقلبات الجوية.

وأضاف الخبراء، أن حالة الطقس تميل للدفء خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، حيث تكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا التوقيت من العام، لكن خلال فترات الليل تتراجع الحرارة بشكل سريع ليكون الفارق بين الصغرى والكبرى حوالي 10 درجات، ويكون الطقس بارد على أغلب محافظات الجمهورية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25-13، السواحل الشمالية 23- 13، جنوب سيناء 26- 15، شمال الصعيد 27- 10، جنوب الصعيد 30- 11.

وأشار الخبراء إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الـ3 أيام المقبلة تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%، على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم والوجه الحري، بجانب وجود شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتابع الخبراء: تنشط يوم السبت المقبل رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (الإسكندرية مطروح السلوم وسيدي براني وسيوة).

وحذر خبراء الهيئة من تخفيف الملابس، أثناء شعورنا بالحرارة خلال ساعات النهار.​