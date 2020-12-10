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تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة "ميكروباص الشرقية"

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تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة "ميكروباص الشرقية" تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة "ميكروباص الشرقية"

مصراوي Masrawy

11:41 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جُنح الزقازيق، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة وارتكاب فعل مخل داخل سيارة ميكروباص، إلى جلسة الخميس المقبل "إداريًا" للاستعلام عن التقرير الطبي الصادر من مستشفى خاص يفيد بأن المتهم لديه استمناء لا إرادي.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من فتاة تُدعى "هـ.ا" 19 عامًا، تتهم فيه "ع.م" طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وارتكاب فعل مخل داخل سيارة ميكروباص.

جرى ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جنح ثان الزقازيق لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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