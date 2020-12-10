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التجديد لـ 3 وكلاء بكليتي الطفولة المبكرة والصيدلة بجامعة أسيوط

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التجديد لـ 3 وكلاء بكليتي الطفولة المبكرة والصيدلة بجامعة أسيوط التجديد لـ 3 وكلاء بكليتي الطفولة المبكرة والصيدلة بجامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

11:30 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

أسيوط- محمود عجمي:

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد تعيين 3 وكلاء بكليتي التربية للطفولة المبكرة والصيدلة.

شملت القرارات التجديد للدكتورة ريهام رفعت المليجي الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة عام، والدكتورة منال أنور سيد الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بالكلية قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام.

كما أصدر رئيس جامعة أسيوط؛ قرارًا بتجديد تعيين الدكتور محمود البدرى عبدالمطلب الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

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