التجديد لـ 3 وكلاء بكليتي الطفولة المبكرة والصيدلة بجامعة أسيوط

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أسيوط- محمود عجمي:

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد تعيين 3 وكلاء بكليتي التربية للطفولة المبكرة والصيدلة.

شملت القرارات التجديد للدكتورة ريهام رفعت المليجي الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة عام، والدكتورة منال أنور سيد الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بالكلية قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام.

كما أصدر رئيس جامعة أسيوط؛ قرارًا بتجديد تعيين الدكتور محمود البدرى عبدالمطلب الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.