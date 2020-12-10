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زراعة الوادي الجديد تعلن تفاصيل تمويل مشروع الري المطور

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زراعة الوادي الجديد تعلن تفاصيل تمويل مشروع الري المطور زراعة الوادي الجديد تعلن تفاصيل تمويل مشروع الري المطور

مصراوي Masrawy

11:25 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، تفاصيل تمويل مشروع تحديث نظم الري وتطبيق النظم المطورة بمراكز المحافظة الخمسة.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، في بيان صحفي له، أنه جرى استقبال ممثلي البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري والجمعية المركزية الزراعية بمقر المديرية بمدينة الخارجة، بهدف وضع الرؤية التنفيذية لنظام تحديث الري من خلال الجمعية المركزية وجمعياتها المحلية طبقًا لمبادرة البنك المركزي والتمويل المتاح بالبنك الزراعي المصري بنسبة 5% على 5 سنوات، وتتولى البنوك تحديد آليات التعاقد مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري.

وأضاف مجد، أن اللقاء تضمن إفادة ممثل البنك الأهلي المصري بأن التمويل متاح طبقًا لمبادرة الجمعيات للمساحات أقل من 100 فدان، ومتاح للأفراد الأكثر من 100 فدان بشكل مباشر مع البنك، فيما أفاد ممثل البنك الزراعي المصري أن التمويل المتاح للأفراد طبقًا لما جرى الاتفاق عليه بوزارة الزراعة والبنك لا يمنع التعامل مع الجمعيات كتمويل مباشر، كما جرى الاتفاق مع قطاع استصلاح الأراضي، على أن يتولى البنك تمويل الأفراد بعد توقيعهم طبقًا لآليات الصرف المحددة من الوزارة.

وأشار مجد، إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية أعلنت عن دعم منظومة تحديث الري، ولكنها لن تقترض باسم الجمعية مباشرة، بل تساعد المزارعين في تدعيم المنظومة والعمل من خلال الجمعيات المحلية.

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