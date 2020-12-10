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حادث تَصادم يصرع ويصيب 8 أشخاص على طريق الساحل باتجاه جدة

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حادث تَصادم يصرع ويصيب 8 أشخاص على طريق الساحل باتجاه جدة حادث تَصادم يصرع ويصيب 8 أشخاص على طريق الساحل باتجاه جدة
باشرته 4 فِرَق إسعافية قدّمت الخدمة للمصابين ونقلتهم لمستشفى الملك عبدالعزيز

حادث تَصادم يصرع ويصيب 8 أشخاص على طريق الساحل باتجاه جدة

لَقِيَ شخصان مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص آخرون نتيجة حادث تصادم على طريق الساحل باتجاه جدة.

وفي التفاصيل، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة فجر اليوم، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل قبل كوبري التحلية في اتجاه جدة، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَيّن وجود حالتي وفاة و6 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.الهلال الأحمر السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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