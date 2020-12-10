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37839 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في تبوك

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37839 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في تبوك 37839 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في تبوك
تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

37839 مستفيدًا من خدمات مراكز

قدّمت مراكز "تأكد" في تبوك، خدماتها لعدد 37839 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقَدّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر التفشي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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