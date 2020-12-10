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لأول مرة منذ عقد.. البحرية الروسية تجري تدريبات مشتركة مع "الناتو"

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لأول مرة منذ عقد.. البحرية الروسية تجري تدريبات مشتركة مع "الناتو" لأول مرة منذ عقد.. البحرية الروسية تجري تدريبات مشتركة مع "الناتو"

مصراوي Masrawy

11:19 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

موسكو- (د ب أ):

أعلن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، الخميس، أن سفن البحرية الروسية ستجري تدريبات مشتركة مع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأول مرة منذ عشر سنوات، حيث ستقام المناورات في فبراير 2021 قبالة السواحل الباكستانية.

وأصدر المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود بيانا رسميا قال فيه إنه: "بالإضافة إلى سفن البحرية الباكستانية والبحرية الروسية، ستشارك في تدريبات (أمان 2021) البحرية الأمريكية، والبحرية الملكية لبريطانيا العظمى، والبحرية الصينية".

وأضاف البيان، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه " ستشارك في التدريبات الواسعة، قوات الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية والبحرية التركية والفلبينية، وقطع من البحرية الملكية الماليزية، والبحرية السريلانكية والبحرية الإندونيسية".

وستقام التدريبات والمناورات في فبراير القادم في المياه الإقليمية الباكستانية القريبة من مدينة كراتشي، وستشارك البحرية الروسية بفرقاطة وسفينة وقاطرة بالإضافة إلى وحدة مشاة وفرقة لإزالة الألغام في البحر.

وكان أسطول البحر الأسود قد شارك بمناورات مشتركة مع سفن حلف الناتو آخر مرة في عام 2011 قبالة سواحل إسبانيا، كجزء من تمرين بولد مونارك.

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