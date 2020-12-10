أخبار عاجلة

سابقة في لبنان: الإدعاء على رئيس مجلس الوزراء في قضية تفجير المرفأ -
بلا قيود مع رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط -
سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل" -
"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نوبل للسلام تُسلّم إلى برنامج الأغذية العالمي "عن بُعد" بسبب كوفيد-19

Print
نوبل للسلام تُسلّم إلى برنامج الأغذية العالمي "عن بُعد" بسبب كوفيد-19 نوبل للسلام تُسلّم إلى برنامج الأغذية العالمي "عن بُعد" بسبب كوفيد-19

مصراوي Masrawy

11:04 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

أوسلو- (أ ف ب):

بعيدا عن الحفل الفخم الذي يحضره عادة رؤساء وملوك، يسلم معهد نوبل، الخميس، جائزته للسلام إلى برنامج الأغذية العالمي عن بُعد في إطار الإجراءات التي فرضت لمنع انتشار وباء كوفيد-19.

وصرح مدير المعهد نوبل أولاف نيولستاد لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء "كان هذا العام صعبا بالنسبة لنا كما هو الحال بالنسبة لكثيرين آخرين". واضاف "من المحزن ألا يحضر الفائز سحر حفل التكريم المعتاد ولكن لا نستطيع أن نفعل غير ذلك".

وأجبر وباء كوفيد-19 معهد نوبل على تقليص الاحتفالات التقليدية إلى أبسط شكل، في أوسلو حيث يتم تسليم جائزة السلام وستوكهولم التي تستضيف الجوائز الأخرى من ألدب إلى الطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد.

وفي مقره الرئيسي في روما سيتلقى برنامج الأغذية العالمي اعتبارا من الساعة 13,00 (12:00 بتوقيت جرينتش) شهادة نوبل وميداليته التي مُنحت لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة في التاسع من أكتوبر تقديرا لمكافحته الجوع الذي يستخدم غالبا "سلاح حرب" يؤثر على المدنيين أولا.

وتؤمن أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع غذاء لعشرات الملايين - 97 مليونا في العام الماضي - في كل القارات.

وكتب البرنامج على حسابه على تويتر هذا الأسبوع "لكل واحد من 690 مليون جائع في العالم اليوم الحق في العيش بسلام وبدون أن يشعر بالجوع".

وتسلم جوائز نوبل تقليديا في 10 ديسمبر في ذكرى وفاة مؤسسها ألفريد نوبل (1833-1896).

وستقتصر مراسم تسليم الجوائز على حدث بسيط عبر الإنترنت.

ولم تُحرم العاصمة النروجية يوما منذ 1976 من حفل تسليم جائزة نوبل للسلام. ففي تلك السنة لم يجد المعهد أي مرشح يستحق جائزته.

في ستوكهولم تحول الحفل إلى مجموعة أحداث سجلت مسبقا.

فبعد الشاعرة الأمريكية لويز غلوك التي تسلمت جائزتها الأحد في منزلها في ماساتشوسيتس،تم تسليم الجوائز الأخرى للفائزين كل على حدة في بلدان إقامتهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

شبكة عيون الإخبارية