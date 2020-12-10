وزير الإسكان: بدء تنفيذ محور شمالي موازٍ لمسار القطار الكهربائي بمدينة الشروق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في تنفيذ "محور شمالي" بمدينة الشروق، مواز لمسار القطار الكهربائي، والذي يُعد أكبر مشروعات الطرق في المرحلة الحالية بالمدينة، لما يحققه من سهولة مرورية مستقبلية، تُيسر الانتقال من مدخل الإسماعيلية رقم (1) حتى مدخل رقم (2)، بطول 4 كم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، عبارة عن تطوير الجزء القديم من مدخل (1) حتى محطة القطار بطول (800م) والمرحلتين الثانية والثالثة حتى مدخل الإسماعيلية (2)، ربطاً على الكوبري والمحور الشرقي، مشيراَ إلى أن المشروع يتضمن تنفيذه في اتجاهين بكل طريق ثلاث حارات مرورية، تشمل التخطيط المروري واللافتات الإرشادية والتحذيرية، فضلاً عن الإنارة العامة ورصيف للمشاة وجزيرة وسطى.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم التأكيد على طاقم الإشراف والشركة المنفذة لسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل، نظراً للنفع الذي يعود على مدينة الشروق من هذا المشروع.