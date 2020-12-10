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وفاة استشاري توليد بدمياط متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

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وفاة استشاري توليد بدمياط متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وفاة استشاري توليد بدمياط متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:14 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

نعى مجلس نقابة أطباء دمياط، الطبيب محمد حواس، استشاري أمراض النساء والتوليد، بالمحافظة، بعد أن وافته المنية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودخل الطبيب الراحل، العناية المركزة بمستشفى دمياط العام، بعد أن أثبتت الفحوصات إيجابية المسحة التي أجراها، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي وقت سابق، توفي الدكتور جمال الديب، المدير السابق لمستشفى الحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، إن الأطقم الطبية في المحافظة بذلت جهدًا كبيرًا لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في كافة المراكز الطبية، إلى جانب التوعية بالوقاية وتوجيه الأهالي لاتباع تعليمات فرق الترصد في تتبع الحالات الإيجابية والمخالطين لهم.

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مصراوي Masrawy

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