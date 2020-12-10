انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد شارع أبو بكر العجمي بمدينة أخميم في سوهاج، اليوم الخميس، انهيارًا جزئيًا بمنزل دون خسائر بشرية بأحد.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بحدوث انهيار جزئي بمنزل بشارع أبو بكر العجمي دائرة المركز.

تبين من التحريات انهيار واجهة منزل مكون من طابقين، مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية "غير مأهول بالسكان" ملك "ياسر. ا" 45 عامًا عامل، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وعلل مالك المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وجرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.