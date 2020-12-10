ضبط مليون علبة سجائر وزيت طعام مجهول المصدر في بالوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ضبط مليون و26 ألف و315 عبوة سجائر مجهولة المصدر في حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين، وكمية من زجاجات زيت الطعام مجهول المصدر.

وقال صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، في بيان اليوم الخميس، إن المديرية شنت حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين، وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشي التموين، أسفرت عن ضبط 18 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر، و 31 ألف و 275 عبوة سجائر في أحد المحلات التجارية و995 ألف و40 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وأضاف صلاح، أنه جرى تحرير 3 محاضر مخالفة ضبط سلع مجهولة المصدر، وتحريز المضبوطات وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيقات، وإعدام المضبوطات بمعرفة جهات التحقيقات.