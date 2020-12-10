إصابة 5 أشخاص في حادث سير بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 مزارع وعاملين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في حادث مروري بمركز سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين بناحية نجع الشيخ حمد.

وتبين أنه أثناء مرور سيارة نقل سوهاج قيادة "إبراهيم. ع" 24 عامًا سائق، ويقيم دائرة مركز جهينة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بكل من "حربي. ا" 70 عامًا مزارع، "حسني. ع" 44 عامًا عامل، "مصطفى. م" 49 عامًا عامل، ويقيمون دائرة المركز حال عبورهم الطريق ما أدى لإصابتهم بنزيف بالمخ وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.