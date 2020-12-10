تحرير 14 محضرًا في حملة تموينية بالوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تحرير 14 محضرًا في حملة مكبرة، جرى خلالها ضبط أدوية وأغذية فاسدة.

وقال صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن المديرية شنت حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين وقطاع الصحة على الأسواق والصيدليات، بإشراف المهندس معاذ عبد الرحيم، وكيل المديرية، أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية في 5 صيدليات، وجرى عمل محاضر بها.

وأضاف صلاح، أنه جرى ضبط كميات من الأغذية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة على المحلات التجارية بالأسواق، وجرى تحرير 9 محاضر وتحريز المضبوطات.