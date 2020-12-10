أخبار عاجلة

سابقة في لبنان: الإدعاء على رئيس مجلس الوزراء في قضية تفجير المرفأ -
بلا قيود مع رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط -
سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل" -
"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن بقضية رافعة الحرم

Print
حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن السعودية بقضية رافعة الحرم حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن بقضية رافعة الحرم

الرياض – مباشر: أصدرت محكمة مكة الجزائية حكماً جديداً يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينها مجموعة بن لادن .

وقالت الدائرة القضائية، في جلسة النطق بالحكم، وفقاً لصحيفة "عكاظ" إنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.

وأوضح حكم المحكمة، أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله؛ تضمن بأن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1) و(38) كيلومتراً في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر، ولم تجد الدائرة في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة.

وأشارت الدائرة، إلى أن ما حصل بمكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب إن لم يستحل معها أخذ حيطة أو حذر ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.

ورصدت محكمة الاستئناف 6 ملاحظات على حكم البراءة السابق، وجاء من بين أبرز الملاحظات أن سقوط الرافعة واقع ثابت ونتج عنه وفيات وإصابات ولا يمكن للمتهم الرئيسي والآخرين إنكار ذلك، وأن الشركة المسؤولة عن المشروع وبقية المتهمين يتحملون الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرافعة الضخمة وسلامة مرتادي بيت الله الحرام من خطرها ولا يلتفت لمبرراتهم المقدمة للمحكمة.

ووجهت محكمة الاستئناف بضرورة استجلاء وتحديد ومعرفة مهام قسم السلامة بالمشروع كون لدى الشركة المنفذة قسم متكامل لرصد التقلبات الجوية؛ ما يعني أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن كشف وتوقع أحوال الطقس وليست بحاجة إلى أن تنتظر تقارير الأرصاد الجوية طبقاً لدفوعهم أمام المحكمة، بحسب الصحيفة.

وجاء في الملاحظات المرصودة أن التقصير الذي أدى لسقوط الرافعة كان بسبب ضعف المتابعة والتواصل من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس.

ورصدت محكمة الاستئناف كذلك رد مسؤول من بين المتهمين بأنه لم يبلغ بهبوب العاصفة يوم سقوط الرافعة كونه وقع يوم الجمعة وكان في إجازة، وشددت ملاحظات محكمة الاستئناف إلى أن أياً من المسؤولين المتهمين لم يشر إلى وجود وحدة خاصة بالأرصاد موجودة بالمشروع، فضلاً عن غياب دور الوحدة البيئية التابعة لإدارة السلامة ودورها في جمع التقارير عن الطقس والأحوال الجوية وإعداد تقارير يومية وهو ما لم يتم وما يفسر وجود المسؤولية التقصيرية لجهة التنفيذ وذلك يحتاج من محكمة الدرجة الأولى المزيد من المناقشة.

وصادقت محكمة الاستئناف على ما ورد في الحكم المنقوض الذي جاء فيه أن المدعي العام ليس له صفة في المطالبة بدفع الديات وإرش الإصابات ولا علاقة له بذلك كونها من الحقوق الخاصة تنتهي دائرة الاستئناف إلى صحة ما ورد في هذه الجزئية، إذ لا صفة للادعاء العام في المطالبة بالحقوق الخاصة.

ونقلت صحيفة محلية، قبل 3 أعوام، أن 3 قضاة استئناف بالدائرة الجزائية التاسعة بمحكمة مكة المكرمة انتهوا من تدقيق حكم رافعة الحرم، وانتهت الدائرة إلى تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة مكة الجزائية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، القاضي ببراءة 13 متهماً، بينهم مجموعة بن لادن، وبات الحكم نهائياً.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما سقطت رافعة بالحرم المكي خلال موسم الحج؛ مما أدى إلى سقوط أكثر من 100 قتيلا، ونحو 400 جريحا.

 

ترشيحات:

حساب المواطن لدعم السعوديين: إيداع 1.8 مليار ريال للمستفيدين بدفعة ديسمبر

أمير مكة يناقش الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأمن الاقتصادي: ضبط 4626 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

الأمن الاقتصادي: ضبط 4626 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

شبكة عيون الإخبارية