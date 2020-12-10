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الداخلية: ضبط 5266 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و493 محضرًا للمحال المخالفة

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الداخلية: ضبط 5266 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و493 محضرًا للمحال المخالفة الداخلية: ضبط 5266 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و493 محضرًا للمحال المخالفة

مصراوي Masrawy

11:05 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت وزارة الداخلية 5266 سائق نقل جماعي واتخذت الإجراءات القانونية تجاههم لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ومن بينها ارتداء "الكمامة".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن جهودها أيضًا خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية أسفرت عن تحرير 493 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بمواعيد الغلق.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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