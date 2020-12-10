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لمكافحة كورونا.. تطهير "الترام" وأتوبيسات النقل العام في الإسكندرية- صور

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لمكافحة كورونا.. تطهير "الترام" وأتوبيسات النقل العام في الإسكندرية- صور لمكافحة كورونا.. تطهير "الترام" وأتوبيسات النقل العام في الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

10:50 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال تطهير وتعقيم شاملة لعربات الترام والأتوبيسات، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

وقال المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن أعمال تطهير كافة مركبات الهيئة تجري باستخدام المطهرات الموصى بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه جرى عمل مراكز فحص في المحطات النهائية للكشف على السائقين والمحصلين بصفة دورية، بواسطة أطباء وتمريض مزودين بكواشف حرارية.

يذكر أن أسطول هيئة النقل العامة في الإسكندرية، يضم أكثر من 672 أتوبيس و"ميني باص"، بالإضافة إلى 160 عربة ترام.

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