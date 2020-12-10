أخبار عاجلة

سابقة في لبنان: الإدعاء على رئيس مجلس الوزراء في قضية تفجير المرفأ -
بلا قيود مع رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط -
سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل" -
"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة"

Print
18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة" 18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

10:58 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

بدأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع المحافظين لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة".

وعقد وزير التنمية المحلية اجتماعين منفصلين مع 23 محافظاً، لمحافظات: القليوبية، وسوهاج، والبحر الأحمر، وأسوان، والمنيا، ودمياط، وجنوب سيناء، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وبني سويف، والفيوم، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وكفرالشيخ، والشرقية، والمنوفية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن رئيس الجمهورية كلف بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية مصرية جديدة تضاف إلى ٣٧٥ قرية جار العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة، وذلك في إطار البناء على النجاحات التي تحققت حالياً في المبادرة الرئاسية.

وشدد شعراوي، على أن القرى الجديدة روعي في اختيارها أنها تضم أكبر عدد من القرى التي كان مخططا شمولها بمبادرة "حياة كريمة" خلال الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أنه كان ذلك أحد المعايير المهمة في اختيار المراكز الإدارية المستهدفة والتي تضم ١٠٠٠ قرية.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى الواقعة في نطاق المراكز التي سيتم اختيارها من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، وتحسين الاتصالية الجغرافية من خلال رصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلاً عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تحسين نمط السكن من خلال التوسع الرأسي الذي يحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد شعراوي، أن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة تأتي في سياق اهتمام الرئيس عبدالفتاح بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها خلال السنوات الست الأخيرة، لافتاً إلى أن المرحلة الجديدة للمبادرة يستفيد منها حوالي ١٨.٥ مليون مواطن مصري.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن خطوات تنفيذ المرحلة الجديدة ستبدأ خلال الشهر الجاري لنهو المشروعات في أسرع وقت ممكن بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة، وأشار شعراوي إلى أن اللجان الفنية ستبدأ عملها التنفيذي خلال الأسبوع الجاري.

واختتم اللواء محمود شعراوي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير ١٠٠٠ قرية تنفذ بالتوازي مع تنفيذ المشروعات المخططة بالمرحلة الحالية للمبادرة والتي تستهدف ٣٧٥ قرية خلال العام المالي الجاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الحكومة تكشف حقيقة إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

الحكومة تكشف حقيقة إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

شبكة عيون الإخبارية