أخبار عاجلة

سابقة في لبنان: الإدعاء على رئيس مجلس الوزراء في قضية تفجير المرفأ -
بلا قيود مع رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط -
سوقها يتمدّد بالمملكة.. حضور فاعل لـ"الغذاء والدواء" بـ"الدولي لمنتجات التجميل" -
"نقيب ومنير" ابتلعا الكبسولات.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للمملكة جوًّا -
"الخيّال": المملكة اعتنت بحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر عديد من التدابير -
أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان تعلن بدء التسجيل في دبلوم "تقنية الإنتاج الإعلامي" -
بمشاركة أمنية.. إزالة الأكشاك والمباسط أمام الدوائر الرسمية بمكة "صور" -
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران -
معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة -
بقيمة تجاوزت 113 مليون ريال .. "أنوفست العقارية" تستحوذ على مساهمة أرض الفيحاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم

Print
مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم

مصراوي Masrawy

10:47 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن سبب تأخر حركة القطارات بالخط الثاني لمترو الأنفاق صباح اليوم.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أنه كانت توجد أعمال صيانة بمدخل محطة محمد نجيب باتجاه الجيزة، ما أدى إلى انخفاض سرعة القطارات.

ولفت المصدر إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها بخطوطها الثلاثة، مؤكدا أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية لامتصاص الزحام.

شهدت حركة الخط الثاني لمترو الأنفاق "شبرا الخيمة-المنيب"، صباح اليوم الخميس، ارتباكا في الحركة، حيث تأخر عدد من القطارات عن وصول للمحطات بحوالي أكثر من 5 دقائق.

وتوقفت القطارات في المحطات لمدة تزيد على 5 دقائق، رغم أن زمن التقاطر بين القطارات لا يزيد على 3 دقائق.

واقتصر الارتباك على الاتجاه المؤدي إلى المنيب، فيما يعمل الاتجاه المؤدي إلى شبرا الخيمة بكامل طاقته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

"التنمية المحلية" توقع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمصرف كتشنر

شبكة عيون الإخبارية