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الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار الخميس

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الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار الخميس الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار الخميس

مصراوي Masrawy

10:45 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأحوال الجوية تشهد غدًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30%) على بعض المناطق من السواحل الغربية.

وأضافت الهيئة أن هناك ظهورًا للشبورة المائية، على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (السلوم- سيدي براني- سيوة).​

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