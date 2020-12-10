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باب السيدة زينب يفتتح الحلقات التعريفية بمتحف الفن الإسلامي

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باب السيدة زينب يفتتح الحلقات التعريفية بمتحف الفن الإسلامي باب السيدة زينب يفتتح الحلقات التعريفية بمتحف الفن الإسلامي

مصراوي Masrawy

10:36 ص الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

يطلق متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، سلسلة من الحلقات التعريفية بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات أثرية تحت عنوان "حدوته".

وأوضح ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن البرنامج عبارة عن سلسة من الفيديوهات تعرض كل شهر، تروي لنا تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية، بطريقة مبسطة وسهلة لكي تصل لكافة المراحل العمرية والفئات المجتمعية.

وأضاف: إن أولى هذه الحلقات ستكون عن قصة باب السيدة زينب الذي يزين القاعة الرئيسية بالمتحف.

يذكر أن باب السيدة زينب من أكبر الأبواب المصفحة بالفضة في العالم، ونُقل الباب إلى متحف الفن الإسلامي من مسجد السيدة زينب، وهو يعكس مدى الاندماج والإتقان الفني في تنفيذ الزخارف بالطابع الإسلامي.

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مصراوي Masrawy

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