قرارات جمهورية بتعيين قضاة استئناف وتخصيص أراض

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، عددا من القرارات الجمهورية.

ونشرت الجريدة القرار رقم 670 لسنة 2020 بتعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف، وقرار رقم 671 لسنة 2020 برجوع تاريخ أقدمية السيد المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأصدر رئيس الجمهورية قرار رقم 672 لسنة 2020 بإحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد، وكيل مجلس الدولة إلى المعاش، وقرار رقم 673 لسنة 2020 بعزل المستشار فايز عبدالله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، وقرار رقم 674 لسنة 2020 بفصل السيد عمر حسن على حسن حماد، معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

وتضمن العدد، القرار رقم 645 لسنة 2020 بتخصيص مساحة بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة)

كما تضمن القرار رقم 646 لسنة 2020 بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط السياحي​