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بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

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بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال
بعد تحديد جميع المتصدرين لمجموعات الدور الأول من المسابقة.. تقام الاثنين المقبل

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

تكشفت ملامح المرشحين الستة لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحديد جميع المتصدرين لمجموعات الدور الأول من المسابقة.

وضمن برشلونة تأهله إلى دور الـ16، بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة السابعة، وهو ما يعني أنه سيواجه أحد الفرق الكبيرة في البطولة، التي احتلت المركز الأول في مجموعتها.

وستقام قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، يوم الاثنين المقبل، في حفل بسيط يراعي قواعد التباعد الاجتماعي.

ولا يمكن لفريق أن يواجه منافساً من نفس الدوري، أو من نفس المجموعة.

ووفق تقارير إخبارية فإنه في ظل هذه المعايير، فإن نادي برشلونة تبقى أمامه ستة احتمالات في قرعة دور الـ16، وهي مواجهة حامل اللقب، بايرن ميونيخ الألماني، أو بوروسيا دورتموند الألماني، أو أحد الأندية الإنجليزية الثلاثة، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتبدو كل المواجهات صعبة للفريق الكتالوني، ولكن ربما تفضل جماهيره مواجهة بوروسيا دورتموند؛ لكونه الخيار الأسهل على الورق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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