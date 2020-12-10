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لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع

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لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع
لا يقلل حالة الاستشفاء أو الوفيات قبل تلقيح 100 مليون أمريكي مصابين بأمراض

لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع

حذرت لجنة العمل المعنية بمكافحة بالبيت الأبيض، من أن لقاحات كورونا لن تقلل من انتشار فيروس كورونا حتى أواخر الربيع، داعيةً الولايات إلى اتخاذ تدابير وقائية أخرى.

وقالت اللجنة في تقريرها الأسبوعي: إن أخذ اللقاح لن يقلل بشكل كبير من انتشار الفيروس أو حالة الاستشفاء أو الوفيات قبل تلقيح 100 مليون أمريكي مصابين بأمراض أخرى، الأمر الذي سيستغرق حتى أواخر الربيع القادم".

وشددت على أن "التغيير السلوكي وسياسات الإغلاق الصارمة هي أدوات الوقاية الوحيدة التي يتعين علينا تطبيقها خلال فصل الشتاء".

ووفق " اليوم" بحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الصادرة اليوم الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، 15 مليوناً وأكثر من 396 ألف إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 289 ألفاً.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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