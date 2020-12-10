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مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم

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مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم
ناقش آليات تحديث وتطوير استراتيجية المشروع لمواكبة رؤية 2030

مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم

عقدت اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم اجتماعاً برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد محمد بن مصلح الجابري؛ لمناقشة إنتاج أحجام متنوعة من عبوات ماء زمزم تتناسب مع الظروف الحالية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة؛ ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور محمد السعود، وممثل هيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالعزيز السلمي، وممثل وزارة الحج والعمرة محمد أبو الخير إسماعيل، وأمين اللجنة الإشرافية الدكتور عبدالرحمن الخطابي، والمدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم بشركة المياه الوطنية المهندس أحمد كعكي.

وذكر "الجابري" أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المحالة من اللجنة الإشرافية، وكذلك تحديث وتطوير استراتيجية المشروع لمواكبة رؤية المملكة (2030).

ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم على دعمة ومتابعته المستمرة لتطوير المشروع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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